WSV’30: ’Gehamerd op communicatie’

Rob Klanker

WORMER - ,,Ik heb met name gehamerd op communicatie in het veld’’, reageert trainer Rob Klanker op de vraag waar hij zich bij WSV’30 als eerste op heeft gericht.

,,Spelers elkaar moeten helpen en sturen. Je ziet het team op dat vlak al verbeteren.’’ Klanker, die overkwam van eersteklasser Foresters, toont zich tevreden over zijn eerste weken als WSV-trainer: ,,De uitslagen in de voorbereiding waren nog wisselvallig, met vooral veel tegendoelpunten. Vooral op dat vlak moeten we verbeteren.’’

In het bekerduel van afgelopen dinsdag tegen Jisp viel de uit de A-junioren overgekomen Omar Bruning positief op. De jonge voetballer gaf onder meer een assist en scoorde één van de zeven Wormerse treffers. ,,Die jongen maakte een zeer goede en actieve indruk’’, stelt ook Klanker. ,,Belangrijk, want Tom Weijers is half september twee weken met vakantie en mist daardoor zeker twee wedstrijden. Daarom wil ik ook andere spelers op zijn plek aan het werk zien.'’

De oefenmeester blijft voorzichtig als hem naar zijn doelstelling wordt gevraagd. ,,Op dit moment hebben alle teams in onze klasse hoge verwachtingen. Na zo’n zes duels weten we waar we staan. Maar in principe gaan we voor een periodetitel.'’