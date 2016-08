Esther van der Loos: ’Spelen kunnen nu al niet meer stuk’

Ronald Goedheer Esther van der Loos: „„Door dat vaste bankje hoef ik niets met mijn been te doen. Ik roeide alleen op mijn armen en mijn rug.”

ASSENDELFT - Al twee keer eerder probeerde Esther van der Loos de Paralympische Spelen te halen. In Rio de Janeiro is de 48-jarige Assendelftse roeister eindelijk daadwerkelijk van de partij. „Ik heb dit op eigen houtje bereikt. Dat geeft zoveel voldoening. Mijn Spelen kunnen nu al niet meer stuk.”

Door Natasha Smit - 1-9-2016, 15:55 (Update 1-9-2016, 15:55)

Een leven als gehandicapte. Op haar dertigste was dat voor Esther van der Loos nog een ver-van-haar-bed-show. Ze was niet alleen werkzaam als schaatstrainster, maar kwam zelf ook nog in de marathons uit....