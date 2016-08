Hellas Sport-AGB: Duel waar niemand op wacht

Ronald Goedheer Een typerend beeld. Quincy Brondenstein speelt de bal namens Hellas Sport rond, de tegenstander kijkt lachend toe.

ZAANDAM - Dat het spelbeeld weinig verheffend zou zijn was vooraf duidelijk. Geen van beide voetbalploegen had er namelijk belang bij om een wijziging aan te brengen in de 2-1 tussenstand. Maar theoretisch bestond de kans dat de uitslag nog dusdanig zou wijzigen dat KFC zich ten koste van één van de twee kemphanen zou plaatsen voor het hoofdtoernooi van de districtsbeker. Om die reden liet de KNVB gisteravond Hellas Sport, AGB en scheidsrechter Peter Beudeker opdraven voor de slotfase van het vorige week vanwege de duisternis gestaakte duel. Een sfeerimpressie van negen minuten voetbal waar niemand op zat te wachten.

Door Dylan Hoekzema - 31-8-2016, 22:57 (Update 31-8-2016, 22:57)