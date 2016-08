Beloning OFC blijft uit

Ronald Goedheer OFC’er Jordy Meester wordt aan de zijlijn afgetroefd door zijn tegenstander.

DERDE DIVISIE - Na de competitienederlaag vorige week bij rivaal De Dijk en het bekerverlies van woensdag bij Dongen, leed OFC zondag op eigen terrein tegen OJC Rosmalen de derde nederlaag op rij. Ongelukkig, want de Oostzaners hadden op grond van het vertoonde spel minimaal een punt verdiend.

Door Hans Fiere - 28-8-2016, 23:01 (Update 28-8-2016, 23:01)

Een visie die werd gedeeld door Sam van Doremalen, tweevoudig doelpuntenmaker van Rosmalen. ,,We hebben wel geluk gehad, het was zeker in de tweede helft zwoegen.’’

Tegen Rosmalen kwam de thuisploeg goed uit de startblokken....