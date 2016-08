Martin de Groot: ’Het muntje valt maar niet’

BEKERVOETBAL -

Fortuna Wormerveer wist ook de derde bekerwedstrijd niet om te zetten in een zege. Het duel bij LSVV eindigde in 2-2. Eerder werd al gelijkgespeeld tegen Kolping Boys en werd het treffen met Zwaluwen’30 in de 64e minuut gestaakt bij een 1-0 achterstand.

In Noord-Scharwoude maakte Fortuna nog voor rust een 1-0 achterstand goed. Milan Klopper en Ferry Heijnis waren trefzeker voor de Wormerveerders. ,,Mooie goals’’, vond trainer Martin de Groot. ,,We speelden ook een redelijk goede eerste helft. De voorsprong die je pakt verwacht je eigenlijk alleen maar uit te bouwen. Wij zijn namelijk een eersteklasser, zij een tweedeklasser. Maar naarmate de tweede helft vorderde, werd LSVV zelfs beter dan wij en maakten ze gelijk.’’

De remise zat De Groot duidelijk niet lekker. Hij eist dat zijn ploeg zichzelf nadrukkelijker onder een vergrootglas legt. ,,Wij stellen teleur. We hebben een heel goede selectie, maar keer op keer geven we het uit handen. Dat is in de voorbereiding nu al vijf keer gebeurd en ik ben dan ook super ontevreden. Dat heb ik ook al meermaals duidelijk gemaakt, maar het muntje valt maar niet. Het probleem is ook dat ik de enige ben die aan het woord is, terwijl de jongens ook onderling op zoek moeten naar verbeteringen.’’

En dus moeten de spelers volgens De Groot nodig met elkaar in gesprek. Over hun sport welteverstaan. ,,Ze hebben het wel over werk en het meisje met wie ze vrijdag op date waren, maar het moet over voetbal gaan. Als dat gebeurt, dan presteren we vijftien tot twintig procent beter. Het wordt dus echt tijd dat ze met elkaar gaan praten. Nu erger ik me dood.’’