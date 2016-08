Trainer ZTS: ’Alleen jongens waarin ik geloof’

BEKERVOETBAL - ,,Als we de spelersgroep tot en met het einde van het seizoen bij elkaar houden, hebben we onze doelstelling behaald.’’

Door Dylan Hoekzema - 28-8-2016, 22:59 (Update 28-8-2016, 22:59)

Aan het woord is Faruk Kibaroglu, de nieuwe trainer van ZTS. Na het trainen van jeugdteams bij AFC en DWS is de vijfdeklasser de eerste seniorenopdracht voor de 38-jarige Zaandammer. ,,Ik wil iets terugdoen voor de club waar ik jaren in het eerste heb gespeeld.’’

Gezien de geschiedenis niet de makkelijkste klus om te starten. De Zaandamse vereniging werd in 2013...