Zaans Open beslist in play-off: ’Lang niet meegemaakt’

Ronald Goedheer Noelle Beijer was oppermachtig bij de vrouwen. Ze realiseerde zich donderdag pas dat het toernooi voor de deur stond.

GOLF - ,,Put, go Brad Philpot!’’ Jan Bosse, voorzitter van de wedstrijdcommissie, complimenteert vanuit zijn buggy een Engelse golfer die net met een gevoelig balletje scoort op de green. Het enthousiasme van het bestuurslid van het Zaans Open is voelbaar als hij rondrijdt over de banen waar hij al dertig jaar komt.

Door Sven Bersee - 28-8-2016, 22:17 (Update 28-8-2016, 22:58)

Bosse, in Krommenie vooral bekend als voormalig groenteboer, heeft een oprechte passie voor de sport. In de buggy steekt hij een sigaret op en rijdt hij met één hand aan...