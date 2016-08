Zaans Open beslist in play-off: ’Lang niet meegemaakt’

Ronald Goedheer Noelle Beijer was oppermachtig bij de vrouwen. Ze realiseerde zich donderdag pas dat het toernooi voor de deur stond.

GOLF - ,,Put, go Brad Philpot!’’ Jan Bosse, voorzitter van de wedstrijdcommissie, complimenteert vanuit zijn buggy een Engelse golfer die net met een gevoelig balletje scoort op de green. Het enthousiasme van het bestuurslid van het Zaans Open is voelbaar als hij rondrijdt over de banen waar hij al dertig jaar komt.

Bosse, in Krommenie vooral bekend als voormalig groenteboer, heeft een oprechte passie voor de sport. In de buggy steekt hij een sigaret op en rijdt hij met één hand aan het stuur de heuvel op. ,,Net een ansichtkaart, hè’’, zegt hij, doelend op het uitzicht. ,,Je moet als golfer ook een natuurliefhebber zijn.’’

Die natuur is de golfers op de finaledag van het jaarlijkse toernooi van de Zaanse Golfclub niet helemaal gunstig gezind. In de ochtend ligt de wedstrijd vanwege onweer drie kwartier stil en de stevige wind zorgt ervoor dat de deelnemers zich volledig kunnen focussen op de onderlinge strijd. Het verbeteren van de persoonlijke statistieken lijkt bij dit weer namelijk een utopie.

,,Windkracht vijf, ik ben inmiddels aardig uitgewaaid’’, glimlacht Wouter de Bruyn Kops. ,,Zo’n extra uitdaging is op zich wel leuk, maar persoonlijk vind ik het nog leuker om voor een verbetering van mijn handicap te spelen. Dat zit er hier dus niet in. De baan van de Zaanse Golfclub is van zichzelf al lastig, de wind maakt het er niet éenvoudiger op.’’

Ondanks de wind is De Bruyn Kops bezig aan een uitstekend toernooi. Dat blijkt uit het feit dat hij aan het einde van de finaledag gedeeld eerste staat met Joost Sol en de Engelsman Mark Riley. De drie moeten daarom een play-off spelen. ,,Een play-off, leuk. Dat heb ik al jaren niet meer meegemaakt.’’

Een uur na die uitspraak was het enthousiasme van De Bruyn Kops niet minder op. Hij won de play-off en kroonde zich tot winnaar van het Zaans Open.

Bij de vrouwen is aanzienlijk minder spannend. Mede omdat Noelle Beijer afgelopen donderdag Dagblad Zaanstreek opensloeg. ,,Daarin stond een artikeltje over het Zaans Open en eigenlijk wist ik toen pas dat het toernooi deze week is’’, zegt de negentienjarige Assendelftse. ,,Hier heb ik me niet eens voor ingeschreven, dacht ik toen.’’

Beijer pakte snel haar telefoon en belde de organisatie met de vraag of zij nog mee kon doen. ,,Gelukkig mocht dat. Ik heb toen twee toernooien met een sterker deelnemersveld afgezegd om hier te kunnen spelen. Ik vind het veel leuker om hier te zijn, ook al is de concurrentie bij die andere wedstrijden. Hier kunnen mijn opa en oma mij ook weer eens zien spelen.’’

Eenmaal behorend tot de deelnemers, leed het eigenlijk geen twijfel meer: Beijer zou het toernooi gaan winnen. En dat gebeurt dan ook, voor de derde keer op rij. Bovendien scherpt ze haar eigen baanrecord aan. Liep ze vorig jaar de ronde in 73 slagen; nu heeft de student aan het Johan Cruyff College in Amsterdam er slechts 72 nodig om de ronde te voltooien. Al baalde ze stiekem ook nog een heel klein beetje. Bij het putten miste Beijer de hole op een haar, waardoor ze net geen 71 - waarmee ze ’par’ zou spelen - mocht noteren.