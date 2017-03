’t Knooppunt klopt Hovocubo in halve finale van bekertoernooi

Foto Erik Rietman Hovocubaan Karim Mossaoui stuit op ’t Knooppunt-doelman Manuel Kuyk.

AMSTERDAM - Er zit geen speler van Hovocubo meer op de bank als Mo Attaibi plaatsneemt achter de bal voor een tienmetertrap. ’Schiet ’m erin’, smeekt Sofian el Adel terwijl hij zijn gezicht verstopt in zijn shirt. Zijn ploeggenoten proberen elkaar er ondertussen van te overtuigen dat dit inderdaad gaat gebeuren. Tussen de kieren van hun vingers door zien zij hoe Attaibi hard schiet, maar niet geplaatst genoeg om Manuel Kuyk te passeren. In de minuut die dan nog op de klok staat, slaagt de Hoornse ploeg hier ook niet meer in. En dus staat ’t Knooppunt op Goede Vrijdag tegenover FC Marlene in de finale van het bekertoernooi: 4-3.

Door Vincent Schot - 14-3-2017, 23:55 (Update 14-3-2017, 23:55)