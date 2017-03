FFC-titel blijft voor kickbokser Eyevan Danenberg

Eigen foto Na vier ronden mocht Eyevan Danenberg de handen richting de hemel steken.

ATHENE - De Hoornse kickbokser Eyevan Danenberg heeft zijn wereldtitel van de FFC met succes verdedigd. In Athene won de pupil van Petres Gym van de Kroaat Ivan Bilic. Het was de eerste keer dat de kampioensgordel van de kickbokser op het spel stond sinds hij deze won.

Door Vincent Schot - 13-3-2017, 20:16 (Update 13-3-2017, 20:16)

,,We hebben eerst de riem gewonnen en nu hebben we laten zien dat we deze ook echt verdienen’’, laat een tevreden trainer Clyde Petres daags na het gevecht weten.

Danenberg had vier ronden nodig om...