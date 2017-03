Cees Duijn duikt op en wint met Spirit’30

Foto Henk de Weerd Yusuf Durmaz ontfutselt Spirit’30-middenvelder Jim Bouwhuis (6) de bal.

HOOGKARSPEL - Sinds de winterstop trainde hij weer mee. Twee weken geleden kon hij voor het eerst weer een oefenwedstrijd spelen en in de wedstrijd tegen Hauwert’65 is hij klaar voor zijn rentree na lang blessureleed. Routinier Cees Duijn speelt niet eens een heel goede wedstrijd, maar is zeker aanwezig. ,,Want met zijn ervaring en coaching is hij van grote waarde voor het team,” deelt Spirit’30-trainer Jorgen Heurter complimenten uit na de 2-1 gewonnen wedstrijd. Waar de hoofdrolspeler van die middag zelf is? ,,Hij moest na zijn wissel meteen weg. Zijn dochtertje ging afzwemmen”, verklaart Heurter.

Door David Bakker - 12-3-2017, 21:51 (Update 12-3-2017, 21:51)