ADOS wacht kampioenswedstrijd met rechtstreekse concurrent

Foto Henk de Weerd Erwin Nannes was zaterdagmiddag goed voor twee doelpunten

HOORN - Het had deze zaterdag eigenlijk een groot feest moeten worden in de ADOS-hal. Het liep echter allemaal anders dan gepland. Door het verlies van vorige week tegen laagvlieger Atalante, lieten de Hoornse korfballers de uitgelezen kans liggen om zaterdag in eigen huis kampioen te worden. „Dat was wel even een zware dobber”, vertelt ADOS-speler Pascal Kraijer. „Maar het is nu eenmaal gebeurd en we moesten vandaag gewoon weer door. We kunnen natuurlijk nog steeds gewoon kampioen worden.”

Door Frank van der Meijden - 12-3-2017, 21:28 (Update 12-3-2017, 21:28)

Als ADOS deze...