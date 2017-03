Degradatie een feit voor RCWF

AMSTERDAM - Rugby Club West-Friesland is zondag gedegradeerd uit de derde klasse. Op bezoek bij het Amsterdamse AAC werd met grote cijfers verloren: 112-0. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is het voor de Hoornse formatie nu niet meer mogelijk om boven de degradatiestreep uit te komen.

„Dit zagen we al even aankomen, maar het is natuurlijk nooit leuk om te degraderen”, vertelt aanvoerder Frank Vink. „We hebben het hele seizoen te veel blessures gehad en we komen ervaring tekort.”

Vink blijft desondanks positief en kijkt nu al vooruit naar volgend seizoen. „We moeten gewoon de koppen omhoog houden en vanuit de vierde klasse weer gaan opbouwen”, aldus Vink. „En volgende week hebben we nog een mooie afsluiter van het seizoen. Dan is de derby thuis tegen Rush uit Schagen.”