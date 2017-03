Van de Kamp laakt de inzet van Westfriesland SEW

AMSTERDAM - De handbalsters van Westfriesland SEW hebben ook de vierde wedstrijd van dit seizoen tegen VOC niet kunnen winnen. In Amsterdam werd het zaterdagavond 32-18 voor de thuisploeg.

Door Matthijs Stapel - 12-3-2017, 19:06 (Update 12-3-2017, 19:06)

,,Als wij een keer van VOC hadden kunnen winnen, dan was het vandaag geweest’’, zei Van de Kamp na afloop. ,,Dat gevoel had ik aan het begin van de wedstrijd echt.’’ Hij zag zijn ploeg in die fase van de wedstrijd op een 1-4 voorsprong komen.

Lang kon SEW echter niet van de voorsprong...