Disnierats moet vechten voor ieder punt

Foto Henk de Weerd Sjoerd Bek brengt de bal na een uiterste krachtinspanning weer terug naar de andere kant van het net.

HOORN - Een kleine juichkreet die gevolgd wordt door een gebalde vuist en een zelfverzekerde blik naar de kant onderstrepen de blijdschap van Mark Bek. Hij durft niet te hard te juichen omdat het laatste punt een klein gelukje was. De bal kwam op zijn vinger en was daarom onbespeelbaar voor tegenstander Sander Kuyvenhoven van Smash. De blijdschap is er desondanks niet minder om.

Door Matthijs Stapel - 12-3-2017, 18:55 (Update 12-3-2017, 18:55)

De manier waarop Bek de wedstrijd in vijf games naar zich toe trekt is wel tekenend voor het...