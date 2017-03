Veerhuys in de problemen na verlies tegen TPP

Foto Henk de Weerd Youri Akkerman in duel met TPP’er Thierry Seaw.

HOORN - De wedstrijd tussen Veerhuys en TPP is tien minuten oud als een handjevol Rotterdamse supporters zingend de tribune van de Vredehof op komt. De bezoekers kunnen de steun goed gebruiken want de thuisploeg is met twee treffers binnen zeven minuten prima begonnen aan het degradatieduel. De aanmoedigingen van de laatkomers missen hun uitwerking niet want het spoort de TPP’ers in het veld duidelijk aan tot een stapje meer. Na veertig minuten stappen zij dan ook als winnaar van het veld: 2-4.

Door Vincent Schot - 11-3-2017, 12:11 (Update 11-3-2017, 12:11)