Hovocubo met El Adel naar De Hommel

HOORN - Hovocubo reist vrijdagmiddag met Sofian el Adel af naar Den Bosch voor het duel met FCK De Hommel. De puntspeler ontbrak door privéomstandigheden ruim twee maanden bij de Hoornse club, maar is nu weer volledig aangesloten bij de selectie van Sander van Dijk.

Door Vincent Schot - 9-3-2017, 17:10 (Update 9-3-2017, 17:10)

,,Daar staat tegenover dat Dave Stet er niet bij is’’, zegt de trainer in aanloop naar het duel met de Brabantse hekkensluiter van de eredivisie. De doelman lijkt de strijd met Koen van der Leeden - die de laatste weken juist zijn kans kreeg onder de lat - definitief in zijn voordeel te hebben beslist gezien zijn rentree in de basis toen afgelopen week de burenruzie met FC Marlène op het programma stond. In een heerlijke derby, die eindigde in 5-5, kreeg de keeper rood vanwege een handsbal en dus is hij vanavond geschorst. ,,Dus Koen keept’’, aldus Van Dijk.

De Hoornse oefenmeester is blij dat El Adel weer terug is bij de ploeg. Samen met Martin van Eeuwijk is hij de voornaamste puntspeler van de trainer, maar omdat Van Dijk niet altijd een beroep kan doen op de aanvaller van FC Lisse is hij blij met de terugkeer van de Amsterdammer.

FCK De Hommel-Hovocubo begint vrijdagavond om 20.30 uur.