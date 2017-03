Weistra van Hollandia naar OFC

HOORN - Voetballer Lars Weistra maakt komende zomer de overstap van hoofdklasser Hollandia naar derdedivisionist OFC uit Oostzaan. ,,Deze nieuwe stap had ik even nodig.’’

De Helderse middenvelder gaf vorige week zijn ja-woord aan de huidige nummer twaalf van de derde divisie op zondag. Daarmee gaat Weistra na drie dienstjaren de Hoornse hoofdklasser verlaten. ,,Voor mijn gevoel was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik met OFC gevonden. Van de hoofdklasse naar de derde divisie is een mooie stap. Een nieuwe stap die ik even nodig had. OFC is ambitieus. Is een ploeg aan het bouwen die omhoog wil. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’’

Weistra maakte in 2014 de overgang van FC Den Helder naar Hollandia. Afgelopen najaar trainde hij twee keer mee met eerstedivisionist FC Den Bosch. ,,De trainer was tevreden over mij. Ik zou ’wel iets horen’ en ’ze zouden mij in de gaten blijven houden’. Daarna heb ik niks meer gehoord. Misschien komt dat nog. Het hielp ook niet dat ik daarna een hersenschudding opliep en even niet voetbalde bij Hollandia.’’