Voetballen op een pooltafel tijdens eerste West-Friese kampioenschap poolball

Foto Marcel Rob Eelco Groen kijkt toe hoe Sebastiaan Redeker, uitbater van café De Werf en gastheer van het eerste West-Fries kampioenschap poolball, een poging onderneemt op de tafel van ruim acht bij vier meter.

HAUWERT - Zes jaar geleden zag hij eens een filmpje uit Amerika voorbij komen over poolball. De combinatie van poolbiljart en voetbal, afgemaakt met een flink portie show, sprak Eelco Groen direct aan. Toch duurde het lang voordat de docent sportmarketing zelf een tafel liet bouwen. Nu het groene laken van ruim acht bij vier meter er eenmaal is, heeft de inwoner van Hauwert er ook direct grote plannen mee. Om te beginnen houdt hij in het paasweekend het allereerste West-Friese kampioenschap. Een gesprek hierover en over het spel tijdens een potje poolball.

Door Vincent Schot - 9-3-2017, 14:01 (Update 9-3-2017, 14:01)