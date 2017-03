De Zouaven nog één zege verwijderd van KNVB Beker

Foto Theo Groot Alpha Kashama omspeelt FC De Bilt-goalie Ricardo Pouw en schuift de 1-0 binnen namens De Zouaven.

GROOTEBROEK - Er is een klein half uur gespeeld als Pim Kaagman het uiterste vraagt van zijn stembanden. Vanaf de zijlijn probeert de trainer van De Zouaven Alpha Kashama, die halverwege het veld staat, ervan te overtuigen dat hij niet moet blijven malen over de kans die hij kort daarvoor heeft gemist. De boodschap komt aan bij de aanvaller want als scheidsrechter Angevaare na 99 minuten eindelijk fluit voor het einde van het bekerduel met FC De Bilt is Kashama met twee treffers verantwoordelijk voor de 2-0 zege van de Grootebroekers.

Door Vincent Schot - 8-3-2017, 23:51 (Update 8-3-2017, 23:51)