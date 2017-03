KGB groeit in derde klasse

BOVENKARSPEL - Trots. Zo loopt KGB-trainer Richard Bulterman de kleedkamer uit nadat hij zijn spelers heeft toegesproken na de 1-1 tegen Spirit’30. Hij ziet zijn ploeg al het hele seizoen groeien en deze is in de derby tegen Spirit’30 lange tijd de betere. Totdat een lange bal KGB-keeper Dirk Bakker te machtig wordt. Hij laat los en Spirit’30-spits Patrick Oud is er als de kippen bij om de 1-1 binnen te schuiven. ,,Dat maakt het wel heel zuur ja. Helemaal omdat ik vind dat we in de eerste helft meer goals moeten maken.”

Door David Bakker - 5-3-2017, 21:19 (Update 5-3-2017, 21:19)