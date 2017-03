Allrounder Steltenpool niet te stuiten in Zwaag

ZWAAG - Het was overduidelijk. Tijdens de districtsfinale bandstoten tweede klasse in Zwaag was er maar één biljarter die aanspraak maakte op de titel en dat was Sjaak Steltenpool. De Andijker bleek op alle fronten de sterkste speler.

Door Van onze verslaggever - 5-3-2017, 20:08 (Update 5-3-2017, 20:08)

Op de ’moeilijke’ biljarts van BV NHD was het Steltenpool die als enige een goed moyenne wist neer te zetten (3,66) en ook nog eens een spectaculaire hoogste serie van 38 wist te scoren. De biljarter van BV De Carambole was ook als enige...