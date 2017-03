Wederom geen winst voor De Hoppers

BASKETBAL - De Hoppers wacht na zestien speelronden nog steeds op hun eerste overwinning. Ook deze zaterdag kon de ploeg uit Hoorn niet van de hatelijke nul afkomen. In sporthal Vredehof werd met 50-73 verloren van Red Giants uit Meppel.

Door Frank van der Meijden - 5-3-2017, 19:39 (Update 5-3-2017, 19:39)

„We hebben er weer keihard voor geknokt”, vertelt speler Rick Sloote, die zelf geblesseerd vanaf de zijlijn moest toekijken. „In de eerste helft konden we nog goed bijblijven, maar in het laatste kwart sloeg de vermoeidheid toe en ging Red Giants eroverheen.”

De jonge ploeg van coach Mario Bennes kon in de tweede helft de zenuwen niet in bedwang houden. „In de eerste twee kwarten hielden we ons goed aan het wedstrijdplan, maar in de tweede helft leek er ook paniek te ontstaan in de ploeg”, vertelt Sloote. „Wij weten niet hoe het is om te winnen of om een wedstrijd uit het vuur te slepen. We konden ons goede spel van de eerste helft daarom niet volhouden.”

Bovendien kampt de Hoornse formatie al geruime tijd met veel blessures. Naast Sloote zijn er nog een aantal meer ervaren spelers geblesseerd. „We speelden nu met veel spelers die vorig jaar nog in de Onder 18 zaten. Dan weet je dat elke wedstrijd moeilijk wordt”, aldus de 28-jarige Sloote.

Lijfsbehoud is in theorie nog mogelijk, maar met een loodzwaar programma voor de boeg, wordt het schier onmogelijk. Aankomend weekend gaan De Hoppers op bezoek bij de Landslake Lions, de nummer twee van de ranglijst.

De Hoppers-Red Giants 50-73.