Vrouwen Hovocubo kansloos ten onder

DRACHTEN - In de Lascon Hal in Drachten hebben de vrouwen van Hovocubo een kansloze nederlaag geleden tegen Drachtster Boys. De formatie van coach Rudy Monden leed een pijnlijke 12-1 nederlaag.

Door Robbert Daalder - 3-3-2017, 23:55 (Update 3-3-2017, 23:55)

Al binnen vier minuten kijkt de ploeg uit Hoorn tegen een 5-0 achterstand aan. Hovocubo kan in het vervolg niet voorkomen dat de achterstand groter en groter wordt. Aan het einde van de wedstrijd druipen Monden en zijn speelsters met het schaamrood op de kaken af.

Deze nederlaag komt echter niet geheel als donderslag bij heldere hemel. Voorafgaand aan de lange busrit van Hoorn naar Drachten vertelt Monden dat hij een bijzonder zware avond verwacht. Het ongekend grote aantal blessures is daar de belangrijkste reden voor. In vergelijking met zijn selectie rond het thuisduel in sporthal De Opgang, zijn er slechts twee dezelfde namen op het wedstrijdformulier terug te vinden.

Na afloop van de fikse nederlaag was Monden niet bereikbaar voor een reactie.

Drachtster Boys-Hovocubo 12-1.