Veerhuys boekt zege op GZV Watergras

GOUDA - De zaalvoetballers van Veerhuys hebben een knappe overwinning geboekt op GZV Watergras. Op bezoek in Gouda stapten de mannen van coach Antoine Gooyers met een 2-3 zege van de vloer.

Door Robbert Daalder - 3-3-2017, 23:52 (Update 3-3-2017, 23:52)

,,Mijn hemel, wat een partij”, glundert Gooyers na afloop van het duel. ,,Zoals ik in de voorbeschouwing al zei, GZV Watergras is echt een heel goede ploeg. Ik moet dan ook eerlijk zeggen dat wij de gelukkige winnaar zijn. Joeri Akkerman maakt 0-1 omdat een van hun spelers de bal naar voren wil schieten, daarbij Joeri raakt, waarop de bal met een boog in het doel valt. Hoewel Ferdy Kaleveld en Joost Reus nog flinke kansen kregen, gingen we met een stand van 0-1 de rust in.”

Na rust is het de thuisploeg die meteen orde op zaken stelt, door de stand om te buigen naar 2-1. ,,Bij de gelijkmaker stapte Maarten Zuiker te vroeg in en daar profiteerden zij goed van. Op de 2-1 reageerden wij gelukkig uitstekend. Terwijl zij hun doelpunt nog aan het vieren waren, trokken wij de stand alweer gelijk via Justin Baas”, vervolgt de Veerhuys-trainer, terwijl hij nog bij staat te komen van het fysiek harde duel. ,,Odinga Nimako maakte vervolgens de 2-3 met een schot vanaf een meter of twaalf.”

,,In de slotfase wist Gooyers door de spanning niet wat hem overkwam. ,,We hadden de stand op kunnen voeren naar 2-4 omdat we een 10-metertrap kregen. Younes Daari schoot ’m alleen tegen de onderkant van de lat. Vervolgens ging de bal via de keeper tegen de doelpaal. Issam Ezhar kon in de rebound alsnog scoren, maar hij schoot naast.”

Middels een time-out en door op balbezit te spelen, weet Veerhuys de zege te pakken ,,Over de hele wedstrijd genomen, is dit een terechte uitslag. En in de strijd tegen degradatie zijn dit heel kostbare punten.”

GZV Watergras-Veerhuys 2-3. Akkerman 0-1, Baas 2-2, Nimako 2-3.