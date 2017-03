Visser snelt naar finale 60 meter horden

BELGRADO - Nadine Visser is vrijdag naar de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Belgrado gesneld. De 22-jarige atlete uit Hoogkarspel eindigde als derde in haar halve finale in een tijd van 7,96. Twee Duitse atletes waren sneller: Cindy Rodeler (7,89) en Pamela Dutkiewicz (7,92).

Door ANP - 3-3-2017, 17:07 (Update 3-3-2017, 17:07)

Visser was in de halve finales iets langzamer dan vrijdagochtend in de series, toen ze met 7,92 het belegen Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager tot op drie honderdsten naderde. Het record staat sinds 1989 op 7,89.

De halve finales waren voor Sharona Bakker het eindstation. De IJmuidense atlete, die lang uit de roulatie was vanwege blessures en deze winter een sterke comeback maakte, kwam slecht uit de startblokken in de andere halve finale en finishte als vijfde in 8,20. De Turkse Alina Talay noteerde de beste tijd in de halve finales: 7,86.

De finale van de 60 meter horden is vrijdagavond om 19.55 uur.