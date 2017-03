Hoogkarspelse Visser nadert belegen horderecord Olyslager

Archieffoto ANP Visser: ’De Spelen van Tokio zitten nog helemaal niet in mijn hoofd. Londen wel. Daar wordt komend jaar het WK gehouden en dat is nu het hetgeen wat telt.’

BELGRADO - Nadine Visser lijkt niet alleen op medaillejacht bij de EK indooratletiek in Belgrado, maar ook op recordjacht. De 22-jarige Hoogkarspelse snelde vrijdag in de series van de 60 meter horden naar 7,92 seconden, de tweede tijd ooit gelopen door een Nederlandse. Het nationale indoorrecord van Marjan Olyslager uit 1989 komt in zicht.

Door ANP - 3-3-2017, 13:50 (Update 3-3-2017, 13:51)

De serie van Visser kende liefst drie uitvallers door een valse start. De derde poging was het raak en de Nederlandse atlete, die het liefst de meerkamp doet, finishte als tweede achter de Duitse Pamela Dutkiewicz (7,86). De tijd van Visser was ook de tweede van alle deelnemers.

Sharona Bakker plaatste zich ook voor de halve finales, door in haar serie als tweede te finishen in 8,13. Bakker was lang uit de roulatie vanwege blessures en maakt een sterke comeback. Halve finales en finale van de 60 meter horden zijn later vrijdag.