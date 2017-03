Veerhuys wacht ’lastig duel’ in Gouda

HOORN - De zaalvoetballers van Veerhuys staan vrijdagavond in Gouda tegenover GZV Watergras. In de strijd tegen degradatie opnieuw een cruciaal duel voor de Hoornse ploeg van coach Antoine Gooyers.

Door Robbert Daalder - 2-3-2017, 20:38 (Update 2-3-2017, 20:38)

,,We gaan het daar lastig krijgen”, verzekert de keuzeheer. ,,Daarin moet ik eerlijk zijn. Deze ploeg staat niet voor niets op de vijfde plaats. Dit is een heel sterk team met jongens die creatiever en volwassener zijn dan mijn spelers. Dat is mij goed bijgebleven van de eerdere ontmoeting met Watergras. Die wedstrijd wonnen wij overigens wel op de valreep met 4-3. We hadden die week daarvoor van zvv Eindhoven gewonnen en dus zaten we in een flow.”

Wanneer Gooyers wordt gevraagd naar de beschikbaarheid van zijn spelers, vertelt hij dat er achter de naam van Maarten Zuiker een vraagteken staat. ,,Hij heeft op veld met Spartanen op tik op zijn knie gekregen en kon daardoor woensdag niet met ons trainen. Ferdy Kaleveld is er wel weer bij. Hij heeft door diverse omstandigheden nog niet vaak mee kunnen doen, maar door zijn winnaarsmentaliteit en ervaring ben ik blij dat hij er nu is.”

GZV Watergras-Veerhuys begint vrijdag om 21.30 uur.