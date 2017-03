Thuisgevoel creëren met Tennis Experience in Medemblik

MEDEMBLIK - De acht tennisverenigingen in Medemblik slaan vanaf 26 maart de handen ineen. Een week lang wordt er tijdens de Tennis Experience bij de Medemblikker Tennis Club alles aan gedaan om leden te behouden en nieuwe gezichten te verwelkomen.

Door Robbert Daalder - 2-3-2017, 20:31 (Update 2-3-2017, 20:31)

,,Tot onze grote teleurstelling zien we steeds meer leden op hun achttiende bij onze clubs vertrekken”, begint Medemblikker Tennis Club-voorzitter Sjaak Beers. ,,Dit is een ontwikkeling waar allerlei sportverenigingen last van hebben. Deze groep vliegt uit omdat ze in de grote stad...