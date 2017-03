Wielrenners West-Frisia aan de vooravond van nieuw seizoen in Topcompetitie

ENKHUIZEN - Aanstaande zaterdag is het dan eindelijk zover voor de wielrenners van West-Frisia. In Zwolle begint de ploeg aan haar nieuwe seizoen in de Topcompetitie. Een voorbeschouwing met ploegleider Maurice IJlstra.

Door Robbert Daalder - 2-3-2017, 20:18 (Update 2-3-2017, 20:18)

De Ster van Zwolle is het toneel waarop de formatie de seizoensopener zal rijden. ,,Aan de start verschijnen de bekende gezichten van Dex Groen, Sven Broekaart en Sjors Dekker”, begint IJstra. ,,Met Dorus de Rijk, Eit Visser, Wouter Mol, Sebastiaan Pot en Jerry Roling hebben we vijf nieuwe gezichten. Ja,...