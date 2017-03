Burenruzie tussen Hovocubo en FC Marlène op de rol

HOORN - In sporthal De Opgang staat zaterdagavond de zaalvoetbalderby tussen Hovocubo en FC Marlène op de rol. Hoewel de huidige nummers twee en vier van de ranglijst nagenoeg zeker zijn van de play-offs, is er genoeg om voor te strijden.

Door Robbert Daalder - 2-3-2017, 20:10 (Update 2-3-2017, 20:40)

,,Dit zijn de leukste affiches in een seizoen”, begint Hovocubo-trainer Sander van Dijk. ,,Dat merk ik aan alles. De gretigheid van mijn spelers tijdens de trainingen, onderlinge gesprekken, enzovoorts.” Ondanks dat er vorige week met 3-2 werd verloren van FC Eindhoven, was hij te spreken over zijn ploeg. ,,Tegen een goed FC Eindhoven waren wij wel de dominante partij en speelden we goed voetbal. Dat geeft vertrouwen”, liet hij toen in deze krant optekenen. ,,In de weken daarvoor zaten we er minder lekker in. Er werd verloren en er waren wat jongens afwezig. Vorige week was dat anders en zag ik mijn ploeg weer zoals ik ’m graag zie.” Vertrouwen opdoen door in de derby van FC Marlène te winnen is dan ook het devies. ,,Wij willen deze derby altijd winnen. En daarnaast willen we straks met een zo goed mogelijk gevoel aan de eventuele play-offs beginnen.”

Hovocubo-FC Marlène begint zaterdagavond om 19.30 uur.