Nigel Wijdenbosch weg bij Hovocubo

HEERHUGOWAARD - Nigel Wijdenbosch vertrekt aan het einde van het seizoen bij Hovocubo. De Heerhugowaardse zaalvoetballer keert na twee jaar terug naar zijn oude club FC Marlène.

Door Robbert Daalder - 28-2-2017, 19:08 (Update 28-2-2017, 19:08)

De hoofdmachten van de Noord-Hollandse clubs staan zaterdagavond in de eredivisie in sporthal De Opgang tegenover elkaar. Hoewel Wijdenbosch het hele seizoen niet geblesseerd is geweest, zal hij tijdens de onderlinge confrontatie hoogstwaarschijnlijk niet in actie komen. Hovocubo-coach Sander van Dijk heeft de speler namelijk gepasseerd. ,,Ik ga weer naar FC Marlène om prijzen te pakken. En ik vind het leuk om op het oude nest terug te keren’’, aldus de 27-jarige (voormalig) international, die zijn opleiding in de zaal ook genoot bij de blauwhemden uit zijn woonplaats.