Melanie Bierdrager gaat in Veenendaal tafeltennissen

BOVENKARSPEL - Tafeltennisster Melanie Bierdrager verruilt landskampioen Dozy Den Helder/Noordkop aan het eind van het seizoen voor SKF. De Bovenkarspelse werd in het verleden ook al eens benaderd door de ploeg uit Veendendaal, maar maakt nu de overstap.

Door Robbert Daalder - 28-2-2017, 19:05 (Update 28-2-2017, 19:05)

SKF is voor Dozy Den Helder/Noordkop in de laatste jaren de grootste concurrent voor het landskampioenschap gebleken. Bierdrager is daardoor met haar beslissing niet over een nacht ijs gegaan. ,,De mensen van SKF lieten mij weten dat zij nog iemand zochten voor het damesteam...