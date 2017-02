Bart Spil op weg naar Hollandia

HOORN - Bart Spil vertrok vorig seizoen bij Hollandia omdat hij in vv Noordwijk een nieuwe uitdaging zag. Een echte kans bij de zaterdaghoofdklasser heeft hij tot op de dag vandaag niet gekregen. En die gaat er ook niet meer komen. Zijn werk in de zorg maakt dat de Hoornaar moet stoppen met zaterdagvoetbal, een terugkeer bij Hollandia ligt in het verschiet.

Door Robbert Daalder - 28-2-2017, 18:52 (Update 28-2-2017, 18:52)

,,Ik heb iedereen bij Noordwijk vorige week dinsdag verteld dat ik vertrek”, begint Spil over het abrupte einde. ,,We hadden...