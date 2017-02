Trainer Mark Slond ook volgend seizoen bij Berkhout

Door Robbert Daalder - 27-2-2017, 19:28 (Update 27-2-2017, 19:28)

De in Amsterdam geboren Hoornaar is bezig aan zijn eerste seizoen bij de ploeg die uitkomt in de vijfde klasse van het zondagvoetbal. Slond en zijn mannen bezetten hierin de vierde plaats. ,,Zowel het bestuur als de selectiespelers zijn tevreden, ik heb het naar mijn zin bij deze club en dus ben ik blij dat we langer met elkaar doorgaan”, vertelt de hoofdcoach, die eerder aan het roer stond bij ALC. ,,Hoewel ik een redelijk krappe selectie tot mijn beschikking heb, is het een reële doelstelling om dit seizoen voor een periodetitel te gaan.”