Hoornaar organiseert wielertoer door provincie

HOORN - Hoewel Strade Bianche nog maar tien keer eerder werd verreden, nestelt deze wielerkoers over de onverharde grindwegen van Toscane zich langzaam maar zeker tussen klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix. Wielertoeristen kunnen komende zondag zelf ervaren hoe het is om zo’n rit af te leggen zonder er helemaal voor naar Italië te hoeven afreizen. ,,Met name door de aanwezigheid van de Zuiderkwelweg tussen Medemblik en Kreileroord heeft deze HIK-rit vergelijkbare elementen.”

Door Robbert Daalder - 27-2-2017, 20:00 (Update 27-2-2017, 20:00)

,,Deze weg is er slecht aan toe”, begint medeorganisator Norbert...