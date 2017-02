Alleen een lach bij Robin Muller van Moppes na verlies Hollandia

Foto Marcel Rob Hollandia-aanvaller Clifton Gorissen wordt belaagd door zijn Noordwijkse bewaker.

HOORN - Hollandia heeft tegen SJC laten zien hoe je jezelf een slechte dienst bewijst. Op eigen veld schieten de Hoornaars met goed voetbal een 1-0 voorsprong op het scorebord, maar zien deze in de tweede helft als sneeuw voor de zon verdwijnen: 1-3.

Door Robbert Daalder - 26-2-2017, 20:29 (Update 26-2-2017, 20:29)

Dat Hollandia deze zondagmiddag op weg is naar een goed resultaat, denkt ook spits Joey Lieshout (17) als hij binnen het kwartier de 1-0 maakt. ,,Er was in de eerste helft niets aan de hand”, vertelt de piepjonge...