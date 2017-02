Schouten en Smit pakken zeges in Falun

Timsimaging Rick Smit (rechts) won in Falun de wedstrijd over zestig kilometer.

FALUN - Hij schreef afgelopen woensdag al de marathon van Luleå op zijn naam en voegde daar zondag de 150 kilometer van Falun nog eens aan toe. Het klassement van de KPN Grand Prix won Simon Schouten er niet mee, maar dat hij de afgelopen week op het Zweedse ijs naar behoren heeft gepresteerd, is een ding dat zeker is.

Tijdens de marathonrit op het Runnmeer in Falun ontstaat er op zo’n driekwart van de wedstrijd een kopgroep met daarin zeven rijders. Naast Schouten zijn dit Bob de Vries, klassementsleider Frank Vreugdenhil, Erwin Mesu, Bart de Vries, Peter van de Mol en Mart Bruggink. Zich losweken van Vreugdenhil om kans te maken op de winst van het klassement, lukt Schouten niet. Met de meet in zicht zet hij zijn belager echter wel op dusdanige afstand om een nieuwe zege in de wacht te slepen. Wie de gewonnen ritten op kunstijs en de zege op Nederlands natuurijs in Noordlaren meetelt, komt tot de conclusie dat de Andijker nu zeven marathons gewonnen heeft. Komende zaterdag kan Schouten in Amsterdam ook nog eens de KPN Marathon Cup op zijn naam schrijven.

Raak

Voor Rick Smit viel er dit weekend ook eindelijk iets te juichen. De Hemmer kent een seizoen waarin hij geregeld meedoet om de dagzege, maar om uiteenlopende redenen steeds te kort komt. Afgelopen woensdag in Luleå was dat nog een valpartij op anderhalve kilometer van de finish. Na afloop van die race verzekerde hij dat de frustraties ondertussen hoog waren opgelopen. Maar zaterdag was het dan eindelijk raak tijdens een korte rit over zestig kilometer in de KPN Grand Prix. In een sprint klopte hij niet allen sprintkanon en ploegmaat Gary Hekman, maar liet hij ook Schouten achter zich.