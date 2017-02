De Zouaven kan kansen niet verzilveren in restant streekderby tegen West Frisia

Foto Marcel Rob Robbin Kooiman van De Zouaven haalt uit onder toeziend oog van Berry van der Wouden (23), Kevin Peerdeman, Yunus Bacaksiz (geheel rechts) en Emanuel Davies (achtergrond).

GROOTEBROEK - Het restant van de vorige week zaterdag door mist gestaakte wedstrijd tussen De Zouaven en West Frisia werd gistermiddag uitgespeeld. Ook nu kwamen beide ploegen niet tot scoren in Grootebroek. Dat was vooral te danken aan West Frisia-doelman Paul Kok die met enkele knappe reddingen zijn doel schoon hield. Het punt is voor de Enkhuizers voldoende om de tweede periode binnen te slepen. Bij De Zouaven waren ze vooral tevreden over het vertoonde spel.

Door Pim Soeters - 26-2-2017, 20:16 (Update 26-2-2017, 20:19)

Doordat Kolping Boys met 3-0 onderuit...