Wind mee helpt Spartanen langs SEW

Foto Marcel Rob Afhakame was met twee treffers de grote man voor Spartanen.

NIBBIXWOUD - Al bij het eerste balcontact is duidelijk wat de grootste factor is tijdens deel twee van de derby tussen SEW en Spartanen. Als Martijn Doodeman het inhaalduel, dat vorige week bij een 0-1 stand in het voordeel van Spartanen werd gestaakt vanwege de mist, opent met een vrije trap aan de zijkant van de middellijn, besluit hij ineens op doel te schieten. De wind geeft de bal zoveel snelheid mee dat deze bijna veertig meter verder rakelings over de kruising vliegt.

Door David Bakker - 26-2-2017, 16:34 (Update 26-2-2017, 16:34)