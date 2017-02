Westfriesland SEW langer door met trainer Ronald van de Kamp

NIBBIXWOUD - Eredivisionist Westfriesland SEW heeft het contract met Ronald van de Kamp verlengd. De huidige hoofdtrainer (56) is momenteel bezig aan zijn eerste jaar bij de Nibbikkers. Hierin leidde hij zijn ploeg naar de kampioenspoule, een prestatie waarin zijn voorgangers de afgelopen jaren niet meer waren geslaagd.

In een reactie op de contractverlenging laten beide partijen weten niet alleen tevreden te zijn over de huidige samenwerking, maar ook veel perspectief te zien in de toekomst. Hierin wil SEW werken aan een verdere professionalisering van de club en een betere doorstroom van speelsters uit de eigen jeugdopleiding. Met het oog op dit proces is zowel bij de club als de trainer de intentie er om een meerjarige samenwerking aan te gaan.

„Met het vastleggen van Ronald bereiken we niet alleen rust en continuïteit voor komend seizoen, maar scheppen we ook duidelijkheid richting de selectie en kunnen we verder bouwen”, zegt vice-voorzitter en voorzitter van de technische commissie van SEW Saskia Roukema. „Achter de schermen wordt gewerkt aan een topsportplan, waarin het uitbreiden van trainingsuren, het nog verder vergroten van de fysieke fitheid en een nog betere aansluiting van de jeugdopleiding op de selectie centraal staan. Binnenkort zullen we daar meer mededelingen over doen. In die plannen zal Ronald met al zijn ervaring een belangrijke rol spelen.”

Van de Kamp tot slot over zijn langere verblijf bij de blauwhemden: „De club heeft ambities om een stap vooruit te maken. Die ambitie heb ik ook. Ik ben blij dat ik een rol kan spelen in het verwezenlijken hiervan. Deze realiseren zal veel vragen van mij én de club.”