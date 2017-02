Westfriesland SEW toont veerkracht in carnavalsland

VENLO - Westfriesland SEW is de kampioensgroep in de eredivisie begonnen met een 24-24 gelijkspel bij Handbal Venlo. De ploeg maakte zaterdagavond een achterstand van zeven treffers goed.

Door Ingrid Lemmens - 26-2-2017, 15:37 (Update 26-2-2017, 15:37)

Het Nederlands Handbalverbond trekt zich niets aan van het carnavalsfeest onder de rivieren. Daarom moest SEW zaterdag gewoon afreizen naar Limburg voor het eerste duel in de nacompetitie om de titel. Het was te merken aan de publieke belangstelling, slechts een handjevol supporters had de glitters van het gezicht geveegd en was naar de...