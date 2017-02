Gebrek aan scherpte breekt Hovocubo op in Eindhoven

EINDHOVEN - Hovocubo heeft vrijdagavond een nederlaag geleden. In Brabant verloren de zaalvoetballers met 3-2 van FC Eindhoven. Na het verlies tegen ASV Lebo (8-1) van vorige week betekende het de tweede verliespartij op rij voor de ploeg van Sander van Dijk. Toch hield de trainer een minder nare smaak over aan het duel met de Eindhovenaren.

Door Vincent Schot - 24-2-2017, 23:38 (Update 24-2-2017, 23:38)

,,Zonder te overdrijven, wij hadden er voor rust al acht kunnen maken. We waren alleen niet scherp voor de goal of maakten verkeerde keuzes als we er snel uitkwamen en een overtalsituatie creëerden voor hun doel. Maar tegen een goed FC Eindhoven waren wij wel de dominante partij en speelden goed voetbal. Dat geeft vertrouwen’’, legt Van Dijk uit.

De wijze waarop zijn ploeg speelde, was voor het publiek niet altijd oogstrelend om te zien, maar de concentratie waarmee er vooral werd verdedigd, resulteerde er wel in dat de Brabanders minder vaak gevaarlijk werden. ,,Het was jammer dat de paar foutjes die wij maakten door FC Eindhoven direct werden afgestraft. En dus stonden we 2-0 achter bij rust.’’

De achterstand maakte dat Hovocubo na rust de aanval moest zoeken en dus automatisch meer risico in het spel legde. Van Dijk zag zijn ploeg opnieuw vaak opduiken voor het doel van keeper Pieter Grimmelius, maar weer de trekker niet met succes overhalen. ,,Ook niet toen we oog-in-oog verschenen met Pieter’’, haalde de trainer een kans terug.

De pressie die de Hoornse nummer twee van de ranglijst hanteerde bracht het gevaar met zich mee dat de thuisploeg - nummer drie - er een keer snel uit kon komen. Dat gebeurde na een klein kwartier, het betekende de 3-0. Het was het teken voor Van Dijk om doelman Koen van der Leeden naar de kant te halen.

,Daar hebben we de laatste tijd veel op getraind, met het oog op de play-offs. Dat ging toen goed en nu weer’’, aldus Van Dijk, die Martin van Eeuwijk zag scoren. Twee minuten voor tijd maakte Amir Molkarai de aansluitingstreffer. ,,Onze grootste tegenstander was vandaag de klok. Hadden we een paar minuten langer gespeeld dan hadden we minimaal gelijkgespeeld.’’

FC Eindhoven-Hovocubo 3-2.

18. Koseoglu 1-0, 20. Bouyouzan 2-0, 33. Van den Akker 3-0, 35. Van Eeuwijk 3-1, 38. Molkarai 3-2.