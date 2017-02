Ontmoeting tussen Hollandia en SJC opnieuw op de rol

HOORN - Hollandia neemt het zondag dan eindelijk thuis op tegen SJC. De krachtmeting tussen de twee teams die nog altijd zicht hebben op de bovenste plekken in de hoofdklasse A stond eigenlijk gepland voor de eerste speelronde na de winterstop, maar werd toen afgelast.

De Hoornse formatie van trainer Charles van Altena staat momenteel op een zesde plaats, maar deze doet de roodwitten niet helemaal recht aan. Wint het immers deze achttiende wedstrijd van het seizoen dan bedraagt de achterstand op koploper ADO’20 nog slechts vier punten en klimt het twee posities.

Ook wipt Hollandia dan over SJC heen. De ploeg uit Noordwijk verzamelde voorlopig twee punten meer dan de Hoornaars en heeft eveneens een duel minder gespeeld dan ADO’20. Om in het spoor te blijven van deze ploeg zal beide teams er veel aan gelegen zijn de winst te pakken.

In de allereerste speelronde van dit seizoen was de debutant in de hoofdklasse A op eigen veld met 1-0 te sterk voor de formatie van Van Altena.

Hollandia-SJC begint zondagmiddag om 14 uur.