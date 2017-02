Westfriesland SEW begint aan kampioenspoule in Venlo

NIBBIXWOUD - De zorgen om degradatie zijn voorbij voor Westfriesland SEW. De ploeg van trainer Ronald van de Kamp speelde zichzelf afgelopen weekend veilig door op de laatste speeldag van de reguliere competitie zelf thuis te winnen van E&O en dankzij een verliespartij van V&L tegen VOC. De Nibbikkers plaatsten zich er na een absentie van een aantal jaar mee voor de kampioenspoule. Handbal Venlo is daarin de eerste tegenstander.

Door Vincent Schot - 24-2-2017, 12:17 (Update 24-2-2017, 12:17)

De beste zes ploegen van de competitie maken onderling uit wie zich dit jaar landskampioen mag noemen. Het is een prijs die Westfriesland SEW niet gaat bijschrijven in de boeken, maar zonder ambitie beginnen de blauwhemden desondanks niet aan het restant van het seizoen. Na afloop van de wedstrijd tegen E&O liet Van de Kamp al optekenen graag vierde of vijfde te willen worden. Dat zou een Europees startbewijs betekenen.

Die doelstelling maakt van het uitduel met Handbal Venlo direct een belangrijk potje. Samen met VZV zijn de Limburgers en de Nibbikkers immers de ploegen die de volgorde van de ranglijst gaan bepalen achter VOC, Dalfsen en Quintus.

Handbal Venlo-Westfriesland SEW begint zaterdagavond om 19 uur.