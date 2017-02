Eindelijk een eigen onderkomen voor boksnomade Louis Vargas

Foto Marcel Rob Frank Ekker van The Gym en bokstrainer Louis Vargas op het logo van Boksteam Vargas.

ENKHUIZEN - Na twaalf jaar in de ring te hebben gestaan als bokser is Louis Vargas alweer zestien jaar actief als trainer. Nimmer slaagde hij er in die tijd in een eigen plek te vinden voor zijn Boksteam Vargas. Als een nomade trok hij daardoor met zijn pupillen door de regio. De laatste jaren trokken zij hun handschoenen aan in sportschool Machteld Stins in Bovenkarspel. Net als eerder op drie locaties in de Zaanstreek en twee in West-Friesland kwam het ook hier niet tot een eigen stek. En dus bleef de droom van de trainer lang een droom. Tot nu.

Door Vincent Schot - 23-2-2017, 21:45 (Update 23-2-2017, 21:45)