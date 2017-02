Anneke de Groot eindelijk terug in de hoofdmacht van Westfriesland SEW

Foto Marcel Rob Na elf maanden blessureleed maakte Anneke de Groot zaterdag voor het eerst weer haar opwachting in het eerste van Westfriesland SEW.

NIBBIXWOUD - ,,Het was een pittige breuk. Het bot in mijn bovenarm was helemaal doormidden’’, vertelt Anneke de Groot. Het gebeurde in maart vorig jaar, tijdens het nacompetitieduel van Westfriesland SEW met Kwiek. ,,Ik wilde een break aangooien toen er iemand van achteren tegen mij aanliep die ik niet had gezien. Door die botsing werd mijn arm tegengehouden in de beweging waarin deze zat en brak.’’ Na elf maanden toekijken maakte de 21-jarige handbalster zaterdag haar rentree.

Door Vincent Schot - 23-2-2017, 16:25 (Update 23-2-2017, 16:25)

Dat De Groot er wel...