Hovocubo na uitglijder op bezoek bij FC Eindhoven

HOORN - Hovocubo liep afgelopen vrijdag tegen een enorme zeperd op door in Amsterdam met 8-1 te verliezen van Lebo. Na een rot weekend hebben de zaalvoetballers maandag de knop omgezet en zijn toe gaan werken naar het duel met FC Eindhoven. Die ploeg treft het vrijdagavond in Brabant.

Door Vincent Schot - 23-2-2017, 12:43 (Update 23-2-2017, 12:43)

In FC Eindhoven ontmoet Hovocubo een ploeg die het straks ook tegen kan komen in de play-offs. Dat beide teams daaraan deelnemen staat vast, blijven zij de nummers 2 (Hovocubo) en 3 van de competitie dan treffen zij elkaar zelfs direct in de eerste ronde. ,,Een zware tegenstander’’, zegt trainer Sander van Dijk. ,,Afgelopen week wonnen ze van FC Marlène en eerder hielden ze ’t Knooppunt al op een gelijkspel.’’

Optimaal heeft Hovocubo niet kunnen toewerken naar de krachtmeting met de Brabanders. Amir Molkarai, Dennis Selbach en Yoshua St. Juste - vorig jaar nog spelend voor FC Eindhoven - kampten met pijntjes terwijl Mats Velseboer wegens privé omstandigheden ontbrak. ,,Al met al geen ideale voorbereiding’’, weet ook Van Dijk. Volgens hem is zijn ploeg desondanks vastberaden om een goed resultaat te halen tegen FC Eindhoven.

FC Eindhoven-Hovocubo begint vrijdagavond om 20.45 uur.