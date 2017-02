Veertig kinderen in actie tijdens keepersdag bij De Zouaven

Het hoofdveld van De Zouaven in Grootebroek was gisteren volledig bezet door jonge doelmannen. Zo’n veertig kinderen uit de omgeving hadden zich ingeschreven voor de keepersdag die Keepersworld.nl aan de Raadhuislaan had georganiseerd.

,,Ondanks dat het de hele tijd heeft geregend, kunnen we terugkijken op een ontzettend leuke middag”, vertelt organisator Mark van Stipriaan. ,,We zijn bezig geweest met kinderen tussen de 8 en 17 jaar oud. Dat is altijd een leuke uitdaging en het is weer eens gebleken dat deelnemers het prachtig vinden.”

De jeugdige sluitposten, die per leeftijdscategorie werden ingedeeld, hielden zich tijdens de keepersdag bezig met allerlei trainingsvormen. ,,Denk aan vallen, duiken, het pakken van hoge ballen, voetenwerk, één-op-één-duels en de spelvoortzetting. Het is de bedoeling dat er bij iedere keepersdag een doelman uit de jeugd van AZ- Ajax of FC Volendam aanwezig is. Dit keer was het Beau Reus van AZ Onder 16. Hij had telkens een eigen groep kinderen onder zijn hoede, die hij liet zien hoe ze bij AZ in de jeugdopleiding trainen. Zijn nuttige aanwijzingen hebben bijgedragen aan een leerzame middag”, besluit Van Stipriaan tevreden.