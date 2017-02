Andijker Simon Schouten wint heroïsche marathon in het hoge noorden van Zweden

LULEÅ - Marathonschaatser Simon Schouten heeft de Grand Prix van Luleå op zijn naam geschreven. Tijdens de wedstrijd over honderd barre kilometers in het hoge noorden van Zweden, ontdoet de Andijker in vorm zich in het zicht van de finish van zijn achtervolgers Frank Vreugdenhil en Niels Mesu. ,,Toen we nog zo’n vijfentwintig kilometer te gaan hadden, werd het mij duidelijk dat er iets te halen viel.”

Door Robbert Daalder - 22-2-2017, 17:29 (Update 22-2-2017, 17:29)

Op het ijs van de Botnische Golf zijn er veel rijders die door de grote...